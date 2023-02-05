قاتل شقيقته بالوراق يعترف: مشادة بسبب خلافات أسرية انتهت بإنهاء حياتها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شقيقته في الوراق بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر المتهم أن خلافات أسرية في الآونة الأخيرة تجمعه بشقيقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتدائه عليها وإنهاء حياتها.

وشرح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وتم مناظرة الجثة لبيان الإصابات التي لحقت بها، ونقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها وباشرت التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في الوراق، وأشارت التحريات أن المتهم اعتدى على شقيقته داخل مسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في الوراق، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتلها، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.