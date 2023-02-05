غدا.. تموين مطروح يفتتح منفذا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وقالت هند محمود خلال تصريحات صحفية، إن هناك الكثير من التجار شارك معنا فى مبادرة معرض أهلا رمضان، لافتة إلى أنه يوجد 19 معرض أهلا رمضان، في المنافذ الرئيسية، بالمحافظة.

وتابعت مدير مديرية التموين بمطروح، أنه يتم عرض السلع الإستراتيجية بالمعارض والمنافذ بأسعار مخفضة، منها السكر بـ 14.5 جنيه والزيت بـ 35 جنيها، الأرز الكيلو 14.5، مضيفا: "أنه سيكون هناك قوافل متحركة للأماكن النائية، وسيتم توفير جميع السلع للمواطنين".

وعلي صعيد آخر، تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال جولته الميدانية لمحافظة مطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات بتخفيضات تصل لـ20% وذلك بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، وسط تواجد كبير من المواطنين بالمعرض الذين أقبلوا على شراء السلع .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية .