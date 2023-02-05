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غدا انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وأمطار واضطراب شديد فى الملاحة البحرية

الأحد، 05 فبراير 2023 10:11 م
غدا انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وأمطار واضطراب شديد فى الملاحة البحرية جانب من المداخلة
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع غدا الإثنين، ذروة التقلبات الجوية في أغلب محافظات الجمهورية. 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء دى إم سي المذاع على قناة دى إم سي: "هناك تقلبات جوية تبدأ من اليوم بعدد في أنحاء الجمهورية، ويتبعه سقوط أمطار من متوسطة لخفيفة على أغلب الأنحاء.. بسبب أن هناك منخفض جوى في طبقات الجو العلى والسفلى"، لافتة إلى أن هناك سرعات في الرياح من 40 لـ 60 كيلو متر في الساعة تحمل رمال وأتربة، تجعل هناك اضطراب شديد في الملاحة البحرية وغير مؤهل للملاحة". 
 
وتابعت أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة وأجواء برودة فى فترات النهار وشديدة البرودة ليلاً.. وسقوط أمطار على المدن السواحلية على فترات متوقعة ".
 
 

الارصاد الجوية

منار غانم

الطقس

ايمان الحصرى

امطار

منخفض جوى

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