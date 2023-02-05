علاج 501 حالة مرضية مجاناً ضمن حياة كريمة بقرى درب الأربعين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الأربعين 2" بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 501 مواطن على مدى يومي 2، 3 فبراير الجاري، لخدمة سكان قرى الأربعين بمركز باريس والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وجرى تحويل 3 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

وأضاف محروس، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن الانتهاء من علاج 1107 حالات مرضية بالمجان ضمن فعاليات قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والتي تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة مرضية وإجراء 10 عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس المركزي.

وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، تفقدت أعمال القافلة الطبية التي استقبلتها المحافظة،، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، والتي تقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية على مدار أربعة أيام بمركزي الخارجة وباريس، يرافقها هاني عبد الرازق المدير التنفيذي للجمعية.

وإلتقت نائب المحافظ مع أعضاء الفريق الطبي للقافلة بمستشفى الخارجة التخصصي؛ للإطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللازمة لأداء الخدمة، معربًة عن خالص التقدير لأعضاء الفريق والقائمين على الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم العمل الأهلي والخيري بالمحافظة.

كما وجهت بالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر؛ لتيسير إجراءات الحجز و الكشف ومساعدة المرضى، وكذلك توفير مقاعد كافية لانتظار الحالات المرضية أمام العيادات.



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية ضمن حياة كريمة



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية