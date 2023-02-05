ضبط 18 طن دقيق مدعم وأسمدة زراعية بمخازن مخالفة فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على مواصلة المتابعة المستمرة على الأسواق والمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقية ومواجهة كل أشكال الغش والاحتكار من خلال الحملات المكثفة والمتواصلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع اللواء أحمد راشد، جهود مديرية التموين و مباحث التموين في ضبط 9 أطنان و500 كجم دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 بمناخل ومخازن دقيق بمنطقة المناشى بمركز منشأة القناطر، وتم تحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية من غلق وتشميع للمنشآت المخالفة.

وأسفرت الجهود التموينية عن ضبط سيارة جامبو محملة بـ8.5 طن أسمدة زراعية -نترات ويوريا- مدعمة وبدون فواتير ومحظور بيعه لغير الغرض المخصص لها للتربح منها وقد تم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التموين ومباحث التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن أجهزة محافظة الجيزة، تمكنت بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2545 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 461 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وفي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 30 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 48 طنًا و106 الف لتر عبارة عن زيوت طعام وارز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر وغيرها.