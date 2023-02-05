صحة الدماغ: أفضل وأسوأ الأطعمة لمخك

كتبت إيناس البنا

المخ هو أحد أهم أعضاء الجسم، لا يساعد فقط جميع الأنظمة على العمل بشكل جيد، ولكنه يساعد الأعضاء الأخرى مثل القلب والرئتين والكلى أيضًا على أداء وظائفها بشكل جيد.

ومن ثم، فمن المهم الحفاظ عليها متغذية وصحية حتى يبقى الدماغ في حالة مثالية مع اتباع نظام غذائي جيد.

في حين أن العديد من الأطعمة الصحية لها تأثير مذهل على صحة الدماغ - فالفواكه والخضروات الملونة والدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن تساعد في بناء أنسجة المخ وتقليل الالتهاب ، يمكن أن يكون للبعض الآخر نتائج عكسية.

وفقًا لموقع healthline، الأطعمة التي تناسب صحة الدماغ تساعد في تنظيم الوظيفة المعرفية، يحسن ذاكرة وتجعلك حادًا ويقظًا وعقلانيًا، بينما أولئك الذين لديهم تأثير سلبي يزيدون من مخاطر الأمراض التنكسية مثل الخرف، ألزهايمر ، باركنسون، إلخ.

وفقًا للتقديرات، سيؤثر الخرف على أكثر من 65 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، ولكن لحسن الحظ ، يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالمرض عن طريق استبعاد بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.

أفضل الأطعمة للدماغ

التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تعطي دفعة كبيرة لقوة الدماغ. يمكن تناول التوت مثل الفراولة والتوت والعليق كفاكهة أو في السلطات أو حتى كعصائر صباحية على الإفطار.

هذه الفاكهة ذات اللون الداكن غنية بالفلافونويد التي تساعد على تخفيف الالتهاب وتحسن بشكل كبير السرعة التي يمكن للدماغ أن يعالج بها المعلومات.

يقول خبراء الصحة أن مركبات الفلافونويد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في خلايا الجسم الذي يضعف وظائف المخ.

البيض

البيض هو مصدر قوة للبروتينات. إلى جانب كونها لذيذة ، فهي متعددة الاستخدامات ويمكن تحضيرها إما مخفوقة أو مسلوقة أو مقلية.

محمل بالعناصر الغذائية مثل الكولين واللوتين ، يدعم البيض وظائف المخ ويساعد على جعلك حادة وذكية. وفقًا لخبراء الصحة، يجب أن تأكل بيضة واحدة على الأقل يوميًا للحصول على جرعتك اليومية من البروتينات.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك مثل السلمون والرنجة على نسبة عالية جدًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعزز حجم الدماغ وتساعد على تحسين التفكير المنطقي، تعمل هذه الأسماك المليئة بمضادات الأكسدة أيضًا على إبطاء التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بأمراض تباطؤ الدماغ.

يوصي خبراء الصحة بإضافة الأسماك الدهنية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع إلى نظامك الغذائي للحصول على كميات وفيرة من الأحماض الدهنية وإعطاء دفعة هائلة لصحة دماغك.

المكسرات

المكسرات هي واحدة من أكثر المصادر الصحية للعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين علامات الصحة بشكل كبير. تشير الأبحاث إلى أن دمج المكسرات في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحسن وظائف المخ ويقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كل من الأطفال في مرحلة النمو وكبار السن.

يتمتع الأشخاص الذين يتناولون المكسرات المليئة بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين E بذاكرة أكثر وضوحًا مقارنة بمن لا يتناولونها.

أسوأ الأطعمة للدماغ

بعض الأطعمة غير المفيدة للدماغ هي:

السكر

السكر والمشروبات المحملة به مثل الصودا ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة من أسوأ الأطعمة ليس فقط للدماغ ولكن للصحة بشكل عام. إن تناول كميات كبيرة من هذه المشروبات السكرية يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ويزيد من زيادة الوزن غير الصحية ، بصرف النظر عن إلحاق الضرر بالدماغ.

يزيد الإفراط في تناول المشروبات السكرية من احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

الأطعمة المصنعة

تمتلئ الأطعمة المصنعة بالسكر والدهون المضافة والصوديوم - وهي مزيج قاتل لا يؤدي إلا إلى تفاقم صحتك العامة. تشمل هذه الأطعمة رقائق البطاطس والحلويات والمعكرونة سريعة التحضير والفشار سريع التحضير والصلصات التي يتم شراؤها من المتجر والوجبات الجاهزة.

عادة ما تكون هذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية ومنخفضة للغاية في العناصر الغذائية الأخرى ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ، مما يضر بصحة دماغك.

الكحول

الكحول ، مثل الأطعمة السيئة الأخرى ، لا يفيد وظيفة المخ أو الصحة بشكل عام. ينتج عن تعاطي الكحول المزمن انخفاض في حجم الدماغ ، وتغيرات في التمثيل الغذائي ، وتعطل الناقلات العصبية ، وهي مواد كيميائية يستخدمها الدماغ للتواصل.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بإدمان الكحول من نقص في العديد من العناصر الغذائية التي لها تأثير مباشر على وظائف الدماغ.