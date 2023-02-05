شئون الحرمين: تحليل عينات من مياه زمزم تزامنا مع موسم العمرة

كتبت ـ إيمان حنا

تجرى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة عملية فحص عينات ماء زمزم، لتصل إلى (150) عينة عشوائية من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً ويتم تحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً للتأكد من جودته وسلامته وفق بيان لسفارة السعودية.

وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعاییر العالمية يعمل على مدار الساعة ويقوم بعدة مهام ومنها الحفاظ على جودة ماء زمرم المبارك بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.

كما جرى تخصيص 10 فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي بأكثر من 150 عينة وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات استانليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.