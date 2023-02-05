سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر والوفد المرافق له، عدد من المصانع والمشروعات الإنتاجية بمدينة الخارجة فى محافظة الوادي الجديد وذلك خلال زيارتهم للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون والاهتمام المشترك، حيث رافقه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وحنان مجدي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وتفقد الوفد مصنع الملابس الجاهزة ومجمع التمور ومصنع الخزف التابعين للمحافظة ومركز التكوين المهني، و أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وحسن استغلال الموارد المتاحة في تنمية صناعة التمور والحرف اليدوية وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعات القائمة عليها.

وثمّن سفير الإتحاد الأوروبي جهود المحافظة في دعم برامج تدريب وتأهيل الشباب وتقديم التيسيرات اللازمة لمشروعات ريادة الأعمال و تمكين المرأة بخلق فرص عمل تسهم في توفير حياة أفضل لأسرهن.

كما أشار إلى تطّلعه للتعاون مع المحافظة في مجالات الحفاظ على البيئة ومبادرات الحد من استخدام منتجات البلاستيك والتي سبق أن اطلقتها المحافظة بالتزامن مع إعلان مدينة الخارجة عاصمة للبيئة العربية أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ.

وكان محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، استقبل صباح اليوم، السفير كريستيان برجر سفير ورئيس وفد الإتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي يزور المحافظة لبحث فُرص التعاون في مجالات التعليم ودعم المشروعات التنموية والمجتمعية بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أبرز المقومات الطبيعية والتنموية التي تحظى بها المحافظة وأهم المشروعات والمبادرات المُنفذة في مجال تأهيل البنية التحتية والاستثمار الزراعي وتنفيذ مشروعات الجذب السكاني والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع السياحة العلاجية والبيئية.

فيما أبّدى سفير الإتحاد الأوروبي سعادته بما يتابعه من تطورات تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على عمق العلاقات والتعاون بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي، وتطلع الإتحاد لمزيد من التعاون مع المحافظة في مجالات تمكين المرأة والتعليم بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة في هذه الرقعة المتميز من مصر.

وكان محافظ الوادي الجديد، عقد أمس السبت، اجتماعََا مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قرى مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور العميد أحمد جمال ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية والمسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة و كمال إبراهيم رئيس المركز .

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات القطاعات المختلفة بعد المرور الميداني لمسئولي هذه القطاعات، ووجه المحافظ بحصر الاحتياجات المطلوبة لتوصيل مياه الشرب وتدبير مولدات الكهرباء اللازمة لتغطية الأحمال بالتنسيق مع قطاع الكهرباء. كما أشار إلى البدء في وضع خطة تسكين العاملين بالمنشآت الحكومية بالقرى.

وأجرى محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز الفرافرة يرافقه العميد أحمد جمال ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية وكمال إبراهيم رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذيين.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية والرصف والتأثيث الجارية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمباني مجمع الخدمات الزراعية بقرى أبو منقار و أبو هريرة، والذي يضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي ومخزن للأسمدة ومكاتب إدارية، وكذلك جاهزية مباني مجمع خدمات المواطنين ونقطة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل التي تم الانتهاء منها جميعًا إنتظارًا للافتتاح الرسمي مع استكمال باقي المنشآت الخدمية.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية المتواصلة بالفرافرة، أعمال إنشاء وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3,8 ميجاوات، يرافقه كمال إبراهيم رئيس المركز و مسئولي قطاع الكهرباء بالمركز. وذلك لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه.

وأشار الزملوط إلى أنه سيتم زيادة إجمالي قدرة المحطة ل 12 ميجاوات والمقرر تشغيلها بنهاية شهر مارس القادم؛ وذلك لتغطية احتياجات مشروعات " حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد



سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يتفقد أنشطة الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد