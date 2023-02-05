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رئيس وزراء رومانيا: مصر أول مقصد للتجارة الرومانية فى أفريقيا

الأحد، 05 فبراير 2023 06:01 م
رئيس وزراء رومانيا: مصر أول مقصد للتجارة الرومانية فى أفريقيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى. 
 
وقال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن هذا المنتدى "المصري الروماني" يوجد به عدد كبير من الشركات الروماني فى مختلف المجالات، وهو تأكيد على التعاون المثمر بين البلدين.
 
 
وتابع: أن هناك مجالات عديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر، ومنها الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، موضحا أن مصر أول مقصد للتجارة الرومانية فى أفريقيا، ونرغب فى توسيع هذا التعاون.
 
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن مصر ورومانيا وقعتا اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الروماني، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات الرومانية فى مصر التى وصلت عدد شركاتها لـ 101 شركة فى مصر.
 
 
وأوضح أن الحكومة تهتم بتطبيق استراتيجية لتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين.
 

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