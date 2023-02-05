رئيس جامعة بنى سويف: حكام الكرة المصريون قادرون على المنافسة عالميا.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، ندوة رياضية بعنوان "لا للتعصب من أجل تنافس شريف وتحكيم عادل"، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب، تحت إشراف محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب ورئيس لجنة الحكام، وذلك علي هامش معسكر حكام الدرجة الأولي لصعيد مصر تحت 35 سنة، بحضور كابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام، وأعضاء لجنة الحكام كابتن توفيق السيد، أيمن ديجيش، احمد أبو العلا، مجدي رزق، ياسر محمود، حمدي القاضي، فريد سلطان مسئول IT بلجنة الحكام، محمد أبو خاطر مسئول اللياقة البدنية، وعدد من حكام صعيد مصر ببني سويف، ولفيف من الإعلاميين، وسط حضور لافت من الطلاب.

ورحب الدكتور منصور، بأعضاء لجنة الحكام وجميع حكام الصعيد والرياضيين الموجودين داخل رحاب جامعة بني سويف، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعة تجاه خدمة المجتمع وأنه لابد من بحث سبل التعاون مع لجنة الحكام وأننا علي استعداد لاستضافة كافة الفعاليات والمعسكرات الرياضية المختلفة لأن الرياضة تحتل جزء كبير من اهتمام الشعب المصري خاصة كرة القدم.

وخلال كلمته، وجه رئيس الجامعة، عدة رسائل حول ضرورة تبني ثقافة الروح الرياضية ونبذ جميع أشكال التعصب والتطرف، وتطبيق المعاني الحقيقية للتنافس الرياضي، وعدم إتاحة الفرصة لإثارة الفتن أو الشغب داخل الأندية والملاعب المصرية، لافتا أن الهدف من الندوة هو تعميق هذا الوعي لدي شباب الجامعة، ورسالة أخري أن الثروة الحقيقية لمصر هي العامل البشري وأن حكام مصر هم سفرائنا في الخارج ومصدر قوة إذا ما تم تدريبهم أكاديميا وفنيا وتثقيفهم من خلال الدورات استنادا لأحدث ما وصل إليه العلم.

ووجه الكابتن محمد فاروق، الشكر للدكتور منصور حسن لحرصه علي استضافة المعسكر وأنه مشجع دائم لكل ما يتعلق بالأنشطة الطلابية المتنوعة، مضيفا أن الحكام المصريين يتمتعون بسمعة طيبة في الداخل والخارج وأن لجنة الحكام تستقبل العديد من الدعوات من مختلف الدول العربية لتحكيم مباريات كرة القدم مثل الدوري التونسي حاليا.

وفي نهاية اللقاء تم إهداء درع الاتحاد المصري لكرة القدم الي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تقديرا لجهوده المبذولة في تبني مختلف الفعاليات و الأنشطة الرياضية التي تحمل في طياتها رسالة أخلاقية لنبذ التعصب ونشر ثقافة الروح الرياضية.

وعلي هامش الندوة، استقبل الدكتور منصور حسن، بمكتبه اليوم، كابتن جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والذي أعرب عن سعادته بتواجده داخل جامعة بني سويف حيث حرص علي التواجد فور وصوله من دولة المغرب تقديرا لدور الدكتور منصور حسن في رعاية الأنشطة الرياضية، ولأهمية لحكام الصعيد، حيث قام الدكتور منصور حسن بإهدائه درع الجامعة تكريما وتقديرا لدور البارز في اتحاد كرة القدم والرياضة المصرية.