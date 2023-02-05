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رئيس الوزراء الرومانى: مصر ورومانيا لديهما تاريخ طويل وعلاقات ممتدة

الأحد، 05 فبراير 2023 06:02 م
رئيس الوزراء الرومانى: مصر ورومانيا لديهما تاريخ طويل وعلاقات ممتدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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افتتح  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى. 
 
وقال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن مصر ورومانيا لديهما تاريخ طويل وعلاقات ممتدة، ونبحث تعزيز هذه العلاقات الثنائية.
 
وأوضح أن هذا المنتدي " المصري الروماني" يوجد به عدد كبير من الشركات الروماني فى مختلف المجالات وهو تأكيد على التعاون المثمر بين البلدين .
 
وتابع أن هناك مجالات عديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر ومنها الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، موضحا أن مصر أول مقصد للتجارة الرومانية فى أفريقيا، ونرغب فى توسيع هذا التعاون.
 
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن مصر ورومانيا وقعوا اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الروماني، مشيرا إلي أهمية الاستثمارات الرومانية فى مصر التي وصلت عدد شركاتها لـ101 شركة فى مصر.
 
وأوضح أن الحكومة تهتم لتطبيق استراتيجية لتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين.
 

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