اليوم السابع
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الأحد، 05 فبراير 2023 07:09 ص
أكرم القصاص
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رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأحد، 05 فبراير 2023 07:00 ص
رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل تعزيز التعاون الثنائي محمد بن زايد آل نهيان
اش ا

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بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت هاتفيا مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.
 
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - آخر المستجدات بالمنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
كما بحث الجمعة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة .. مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
 
ورحب بن زايد في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بألكسندر لوكاشينكو الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .. وأعرب عن تمنياته لبيلاروسيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.
 
من جانبه عبر ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات.
 

 


الإمارات

كازخستان

محمد بن زايد ال نهيان

اخبار الإمارات



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