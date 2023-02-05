

ونقلت وكالة مولدبرس الرسمية عن بيان الإدارة القول إنه خلال الزيارة، سيتم النظر في تطور علاقات مولدوفا مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل مع التركيز على الحوار السياسي والإصلاحات التعاون الاقتصادي والقطاعي، بما في ذلك في مجال الطاقة والتجارة، وكذلك التعاون في السياسة الخارجية والأمنية.



وفي الفترة من 6 إلى 7 فبراير الجاري، ستعقد ناتاليا أيضًا اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من المؤسسات الأوروبية.

وسيعقد اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا يوم الثلاثاء المقبل وسيرأسه جافريليتا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.



إلى جانب القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، سيتبادل مجلس الشراكة أيضًا وجهات النظر حول التحديات الإقليمية، بما في ذلك تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا.