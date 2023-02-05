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رئيسا وزراء مصر ورومانيا يشهدان توقيع مذكرة تعاون فى العلوم والتكنولوجيا

الأحد، 05 فبراير 2023 06:53 م
رئيسا وزراء مصر ورومانيا يشهدان توقيع مذكرة تعاون فى العلوم والتكنولوجيا خلال التوقيع
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، مساء اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة "البحث والابتكار والرقمنة" الرومانية؛ لتعزيز التعاون في المجال البحثي للعلوم والتكنولوجيا. 
 
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتودور بريسكارو، نائب وزير البحث والإبداع والرقمنة بجمهورية رومانيا. 
 
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور ولاء شتا إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والمهارات والباحثين، ودعم الأنشطة البحثية المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر ورومانيا.
 
وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيشمل المشروعات البحثية المشتركة والندوات والمؤتمرات وورش العمل.

مصر ورومانيا

مجلس الوزراء

أبحاث العلوم والتكنولوجيا

المنتدي الاقتصادي



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