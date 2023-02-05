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حياة كريمة.. مستشفى جهينة المركزى بمساحة 7500 متر مربع وتكلفة 180 مليون جنيه

الأحد، 05 فبراير 2023 03:00 ص
حياة كريمة.. مستشفى جهينة المركزى بمساحة 7500 متر مربع وتكلفة 180 مليون جنيه مستشفى جهينة المركزى الجديد
سوهاج - محمود مقبول

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تشهد المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اهتماما غير مسبوق بتطوير هذا القطاع الحيوى، وهناك تغير واضح داخل تلك المنظومة سواء من خلال المبادرات المستمرة وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة هذه المبادرة الإنسانية التي استهدفت المواطنين في كل بقاع مصر.

وسوهاج واحدة من المحافظات التي حظت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في قطاع الصحة من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمستشفى بنسبة تنفيذ 100٪، علي مساحة  7500 متر مربع وتكلفة 180 مليون جنيه.

1 – مستشفى جهينة المركزى على مساحة 7500 متر مربع.

2 – التكلفة الإجمالية للأعمال بالمستشفى 180 مليون جنيه.

3 - فرش وتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية تمهيدا لبدء التشغيل.

4 - المستشفى تضم ، " 85 سرير إقامة مرضى و12 سرير للعناية المركزة بالإضافة إلى 4 غرف عمليات وغرفة قيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي" .

ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، والدور الأول على "العناية المركزة الجراحي والطبي ، قسم العمليات ، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية".

والدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية" والدور الثالث على"قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية".

ويشمل الدور الرابع على،"غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".

أحد الطوابق بالمستشفى
أحد الطوابق بالمستشفى

 

إحدى غرف المستشفى من الداخل
إحدى غرف المستشفى من الداخل

 

إستراحة الفنيين
إستراحة الفنيين

 

أقسام الدور الأرضى بالمستشفى
أقسام الدور الأرضى بالمستشفى

 

الإستقبال الخاص بالتمريض
الإستقبال الخاص بالتمريض

 

الحمامات من الداخل
الحمامات من الداخل

 

العيادات الخارجية بالمستشفى
العيادات الخارجية بالمستشفى

 

الغرف من الداخل
الغرف من الداخل

 

طرقات المستشفى
طرقات المستشفى

 

عيادة الأسنان بالمستشفى_1
عيادة الأسنان بالمستشفى_1

 

عيادة الاطفال بالمستشفى
عيادة الاطفال بالمستشفى

 

عيادة العظام
عيادة العظام

 

قسم العمليات بالمستشفى
قسم العمليات بالمستشفى

 

قسم العمليات
قسم العمليات

 

قسم العيادات الخارجية
قسم العيادات الخارجية

 

قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى
قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى

 

قسم المعامل
قسم المعامل

 

كرسى الأسنان داخل المستشفى
كرسى الأسنان داخل المستشفى

 

محطة تمريض داخل المستشفى
محطة تمريض داخل المستشفى

 

مستشفى جهينة المركزى بعد تطويره
مستشفى جهينة المركزى بعد تطويره

 

منطقة الإنتظار بالمستشفى
منطقة الإنتظار بالمستشفى

 

 


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