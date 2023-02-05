حياة كريمة.. مجمع صناعات حرفية فى أسيوط بتكلفة 40 مليون جنيه "التفاصيل"

أهداف إنشاء المجمع

1- مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء.

2- تكلفة المجمع 40 مليون جنيه.

3- يضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف ضمن مبادرة القرى المنتجة التى أطلقها الوزير ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

4- يهدف مجمع الصناعات الحرفية إلي تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.

5- يهدف مجمع الصناعات الحرفية إلي تسويق وعرض منتجات الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوى.

6- يهدف مجمع الصناعات لتشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.

7ـ المجمع أحد أوجه تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة.

8- المشروع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.