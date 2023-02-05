حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مكتب بريد وسوق تجارى بقرية الرياض

تشهد قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف على توفير الدعم، لإزالة أي معوقات، وسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ.

وأشار على يوسف إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمني، ودخولها الخدمة،مشيرا إلى توجيهات المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني، ومتابعة الأعمال بمختلف القطاعات مع التنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير الفنية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ نحو 1600 مشروع فى أكثر من 12 قطاعًا من القطاعات الحيوية والخدمية من: مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والرى والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية الخدمية والكهرباء والرى والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 46 قرية بمركز ببا، و20 قرية بمركز ناصر.