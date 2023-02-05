حريق يأكل نحو 110 هكتارات من النباتات فى إقليم بوش دى رون الفرنسى

فاطمة شوقى

اندلع حريق في نحو 110 هكتارات من النباتات في حديقة "ألبيل" الطبيعية بأراضي بلدية "موريس"، في إقليم "بوش دي رون" الفرنسي التابع لمنطقة "بروفنس ألب كوت دازور".

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إنه تم حشد نحو 230 من رجال الإطفاء من مختلف أنحاء الدائرة، و 100 جهاز إطفاء، بينها 60 مخصصة لمكافحة النيران، وتمكنوا من الحد من الحريق الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأضافت الشبكة أن رجال الإطفاء قاموا بتقييم مساحة المنطقة التي التهمتها النيران والتي قد تتجاوز 130 هكتارا، ومن جانبها أكدت الشرطة الفرنسية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

وكانت الحماية المدنية الفرنسية في 17 يناير الماضى، سيطرت على حريق ضخم اندلع فى مصنع للبطاريات بالمنطقة الصناعية بجراند كورون التابعة لمدينة "روان"، وامتد الحريق بسرعة إلى مستودع قريب يعتقد أنه يخزن حوالى 70 ألف إطار مطاطى.

وتظهر لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعى حريقا كبيرا وسحب هائلة من الدخان الأسود.