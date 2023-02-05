حبس المتهم بقتل شخص لسرقته فى منطقة السيدة زينب 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب قتل بائع مواشي لسرقته فى منطقة السيدة زينب، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم محافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة نظير بيع مواشى اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه وسرقة المبالغ المالية، وفى سبيل ذلك قام بشراء سلاح أبيض "سكين" وقام بتتبع المجنى عليه واستغل تواجده بمفرده بمحل الواقعة وقام بطعنه مما أدى إلى إصابته ووفاته، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مالى والتوجه لمنطقة المرج للاختباء طرف (مالك مخبز سياحى ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وتسليمه المبلغ المالى وأوهمه بأن المبلغ المالى نظير مشاركته فى المخبز، وتم بإرشاده العثور على السكين المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وكذا ملابس المتهم وعليها آثار دماء، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على شراء بعض المُعدات للمخبز الخاص به.