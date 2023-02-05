اليوم السابع
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جنوب أفريقيا تعلن تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا

الأحد، 05 فبراير 2023 09:00 م
جنوب أفريقيا تعلن تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا الكوليرا - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، الأحد، إنها سجلت حالتي إصابة مؤكدتين بالكوليرا مصدرهما من خارج البلاد، داعية إلى توخي الحذر.

والحالتان لأختين سافرتا في يناير الماضي، إلى مالاوي حيث أودى تفشي الكوليرا منذ العام الماضي بحياة أكثر من 1000 شخص، وهو أعلى رقم تسجله البلاد.

وأشارت وزارة الصحة في بيان، إلى أن "الأعراض ظهرت على المريضتين لدى عودتهما إلى جوهانسبرج".


الكوليرا

جنوب إفريقيا

الكوليرا فى جنوب إفريقيا

وزارة الصحة في جنوب إفريقيا



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