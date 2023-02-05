جامعة طنطا تطلق 457 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة وخدمات لـ185 ألف مواطن

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعاون الجامعات المصرية مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والتنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا، ضمن المسئولية المجتمعية للجامعات.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إلى دور الجامعة في دعم مبادرة " حياة كريمة " خلال عام 2022.

وقال رئيس الجامعة، أن جامعة طنطا أطلقت 457 قافلة شاملة استفاد منها 185214 مستفيدًا خلال عام 2022، تم خلالها تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 113416 مواطنًا بإجمالي 86 قافلة طبية تم تنفيذها داخل محافظة الغربية وخارجها، ‏و70 قافلة بيطرية استفاد منها 222567 حالة، و56 قافلة زراعية لـ 42245 مستفيدًا، و39 قافلة تمكين اقتصادي لـ 5918 مستفيدًا، و38 قافلة مساعدات إنسانية لـ 1903 مستفيدًا، و74 قافلة توعوية استفاد منها 13259 مواطنًا، و59 قافلة محو أمية استفاد منها 2949 مواطنًا، و18 قافلة ‏اكتشاف مواهب بإجمالي 2921 ألفان مستفيدًا، و17 قافلة رياضية لـ 2603 مستفيدًا.

وأكد د. محمود ذكى، أنه تم وضع خطة مُتكاملة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، مشيرًا إلي أن قوافل الجامعة التنموية الشاملة وصلت إلى المناطق الحدودية في حلايب وشلاتين، وأبو رمادة، ومحافظة مرسى مطروح والوادي الجديد وقنا ووادي النطرون لتقديم الرعاية الطبية للمرضى بالمجان، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين في إطار استراتيجية بناء الإنسان، مؤكداً أن الجامعة تعمل حاليًا تحت شعار«قافلة كل يوم» لخدمة القرى الأكثر احتياجات بمحافظة الغربية وخارجها.

ونوه رئيس الجامعة إلى أهمية أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية و‏المُساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية باعتبارهم من المحاور الرئيسية في خطة الجامعة الاستراتيجية الداعمة لرؤية مصر 2030، والتي تستهدفها القوافل التنموية الشاملة الموجهة للأسر والفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القوافل الطبية يشارك فيها نُخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة، مؤكدًا على الاستمرار في تنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا؛ بهدف تقديم الخدمات الصحية والمُجتمعية بجميع قرى محافظة الغربية وخارجها.

وأوضح د. محمود سليم أن القوافل الطبية تضم عيادات مُتنقلة للأسنان ‏ومُزودة بأحدث التقنيات الطبية فى مجال طب الأسنان بجودة عالية، وذلك وفقًا ‏لأحدث المواصفات العالمية التي تستهدف الوصول إلى الحالات الطارئة وأصحاب الهمم وكبار السن في كافة أرجاء محافظة الفربية، وكذلك تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية.