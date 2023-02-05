توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ لسوء حالة الطقس واستمرار الأجواء الباردة

كفر الشيخ - محمد سليمان

توقفت حركة الصيد والملاحة، اليوم الأحد، بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية، وموجة الطقس التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد والملاحة، لحين تحسن الأحوال الجوية على مدن وقرى المحافظة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، بينما كلف رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة حالة الطقس وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدا أن أعمال الصيد بميناء الصيد توقفت، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وتوقف حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، حرصا على سلامتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج المرتفعة وسرعة الرياح، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، عن سرعات كبيرة للرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، كما تزداد سرعات هبات الرياح لتصل إلى 40 عقدة، وتتقدم السحب الممطرة مساء يصاحبها سقوط أمطار علي السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة الشدة، وتستمر الأجواء باردة خلال اليوم ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح كما تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية في بيانها، تتوالى المنخفضات الجوية على مسطح البحر المتوسط؛ و يتمركز منخفض جوي بقيم ضغطية منخفضة جدا تصل إلى 1000 مللى بار عند جزيرة قبرص يعمل على نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط كما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية ،واعتبارا من مساء اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الأمواج على شواطئنا عند غرب المتوسط ( السواحل الشمالية الغربية )(من 4:3 متر ، ويكون ذروة اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2023.

كما توقعت هيئة الأرصاد المصرية، أن يشمل الاضطراب في حركة الملاحة البحرية كافة السواحل المطلة على البحر المتوسط بحيث يكون ارتفاع الموج من (٥:٣ متر )، كما تنشط الرياح غدا الأحد على شمال البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، وتزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة،واعتبارا من غدا الاثنين، تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقي السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وسوف يكون هناك متابعة مستمرة للحالة الجوية المرتقبة.