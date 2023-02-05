توفير 54 ألف فرصة عمل من خلال 18 ألف مشروع للشباب بمليارى جنيه فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إجمالى قيمة المشروعات التى تم تمويلها، من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، قد وصل إلى مليارين و986 مليونا و281 ألف جنيه، لتنفيذ 18 ألفا و 118 مشروعا، وتوفير 54 ألفا و 648 فرصة عمل للشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 5 فبراير 2023م.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير " مشروعك " بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع " تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف ، مصنع أسمدة عضوية ، مصنع ملابس، صناعات كهربائية ، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز ، حظيرة مواشي ، تجارة حبوب، ورشة موبيليا وغيرها".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول ، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2536 مشروع بقيمة 363 مليون و 193 ألف جنيه ، يليه فى المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 2667 مشروع بقيمة 338 مليون و 896 ألف و400 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 809 مشروع بقيمة 325 مليون و 30 ألف جنيه و250 جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.