تواصل فعاليات "أنت الأغلى" بقرى ومدن شمال سيناء لليوم الثانى

واصلت مديريات الشباب والرياضة والتعليم والأزهر بشمال سيناء، بالتعاون مع مجالس المدن لليوم الثانى، تنفيذ فعاليات "انت الأغلى" بقرى ومدن المحافظة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، إن الفعاليات انطلقت اليوم فى مدينة الشيخ زويد، وسبقها أمس فعاليات بمدرسة نجع شبانة بمدينة رفح، ومن المقرر أن تتواصل غدا فى مدينة الحسنة ثم مدينة نخل، لافتا إلى أن الفعاليات تضمنت فعاليات ثقافية وفنية وأنشطة رياضية، وعددا من ورش العمل وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، و يتم تنفيذ المبادرة لترسيخ مفهوم الانتماء لدى طلبة المدارس، خلال الفترة من 4 فبراير إلى 8 فبراير 2023 والتى تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء بمشاركة عددٍ ممثلين من وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للتنشئة المدرسية -بالتعاون بين التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية بمحافظة شمال سيناء .

وأضاف ان الفعاليات تستهدف جذب طلاب المدارس فى جميع المراحل التعليمية للمشاركة فى الأنشطة المدرسية التى تستوعب أعداد كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين ، وإعداد وصقل المواهب للعمل على تكوين شخصية الطالب بصورة متوازنة و متكاملة من مختلف الجوانب ( الرياضية ــ الاجتماعية ــ الثقافية ــ الكشفية ــ الفنية ــ التطوعية )، طبقا ً لأهداف التنمية المستدامة و تحقيقا ً لرؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة وفاء موسى، مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، إن البرنامج المخصص لأبناء وأطفال محافظة شمال سيناء و ينطلق من الاهتمام الرئاسى بتكثيف البرامج والمشروعات بالمناطق والمحافظات الحدودية ، جاء تكليف وزارة الشباب والرياضة وتعزيز وتكثيف البرامج والأنشطة المتنوعة كأحد أهم أهداف الإدارة المركزية.

وقال حمزة رضوان ووكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان الفعاليات ترمى لصقل شخصيات التلاميذ وتربيتهم تربية سليمة تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسى والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة .