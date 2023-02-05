تقديم الخدمات الطبية لـ2038 من أهالى أبو مندور بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية عتل فرموان التابعة لقرية أبو مندور بمركز دسوق بكفر الشيخ، إقبالا على القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لمدة يومين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبرئاسة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية ل 2038 من المترددين عليها من أهالى القرية، مشيراً إلى أن القافلة شملت 9 تخصصات ب 11 عيادة" 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، عيادة جراحه، عيادة نسا، عيادة عظام، عيادة تنظيم أسرة، عيادة جلدية، عيادة رمد، عيادة مسالك"، وقدمت كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة )، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحى وصرف الدواء مجانًا، كما قدمت خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة، إضافة إلى إجراء تحاليل طبية لـ 182 مواطنا، و32 أشعة، وعقد ندوات تثقيفية حضرها 950 مواطنا.ً

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرت القافلة على مدار يومى السبت والأحد. وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطنى قرى وعزب مركز دسوق وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة. والكشف والعلاج مجانا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزى أغا، منظم فريق إشراف القوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة، المهندسة رشا طيبة، وفتحى يوسف، ومدير الإدارة الصحية الدكتور محمد فوزى اغا، ورئيس قرية أبو مندور، وإيهاب الطوخى وفريق العمل المعاون لهم.



اجرا التحاليل الطبية



اجراء التحاليل الازمة



اجراء الكشف الطبي على المواطنين ضمن حياة كريمة



اقبال لصرف الادوية مجانا



المشاركون في القافلة منن الاطقم الطبية



صرف الادوية مجانا للمواطنين



صيدلية القافلة لصرف الادوية مجانا