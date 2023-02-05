تعيين اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

كتب محمد السيد

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم، على تعيين اللواء سامح قته العضو المنتدب ورئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.