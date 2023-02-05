اليوم السابع
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تعيين اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

الأحد، 05 فبراير 2023 04:50 م
تعيين اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية اللواء سامح قته
كتب محمد السيد

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أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم، على تعيين اللواء سامح قته العضو المنتدب ورئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
 
 

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