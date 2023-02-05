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تعرف على كيفية تمديد الزيارة العائلية للمقيمين بالسعودية

الأحد، 05 فبراير 2023 05:27 م
تعرف على كيفية تمديد الزيارة العائلية للمقيمين بالسعودية الحج والعمرة - أرشيفية
إيمان حنا

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كشفت منصة "أبشر" السعودية، أن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة، يمكن تمديدها بكل سهولة، عبر خدمة الأفراد في هذه المنصة.

وأوضحت المنصة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن طريقة التنفيذ تتم عن طريق الدخول على المنصة، واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة ومن ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وكانت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، قد أطلقت خدمة الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد"؛ لتمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته والاطلاع على بياناتها واستخدامها والاحتفاظ بصورة منها للرجوع لها عند الحاجة.

وأكدت الجوازات أن صورة الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم المقدمة عبر منصة «أبشر أفراد» تمكّن صاحبها من حملها وإبرازها عند طلبها من رجال الأمن داخل السعودية، ولا يحتاج حاملها لطباعة هوية مقيم.

 

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات تسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر) دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

 

 


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