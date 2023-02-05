تعرف على قائمة أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى رومانيا في 10 أشهر عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022، والتي سجلت 369.7 مليون دولار، بينما مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 46.3%.
ورصدت بيانات الجهاز أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022، وفقا لما يلي :
1. أسمدة بقيمة 142.7 دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 47.7 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 43.6 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 25 مليون دولار.
5. مصنوعات من حجر بقيمة 10.9 مليون دولار.
وفي المقابل جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022، وفقا لما يلي :
1. حبوب بقيمة 872.8 مليون دولار.
2. خشب ومصنوعاته بقيمة 39.1 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 32.9 مليون دولار.
4. تبغ بقيمة 17.1 مليون دولار.
5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 12.4 مليون دولار.
واجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا لتسجل 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة