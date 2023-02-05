تحريات مكثفة لكشف ملابسات اندلاع حريق بسيارة داخل جراج فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سائق اشتعلت النيران بسيارته في كرداسة، وذكر أن السيارة كانت مركونة بجراج مخصص لركن السيارات، واشتعل بها حريق ، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا.

وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وإعداد تقرير بالخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين بالجراج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في سيارة نقل داخل جراج بكرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.