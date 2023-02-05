اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اندلاع حريق بسيارة داخل جراج فى كرداسة

الأحد، 05 فبراير 2023 01:00 م
تحريات مكثفة لكشف ملابسات اندلاع حريق بسيارة داخل جراج فى كرداسة حريق سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سائق اشتعلت النيران بسيارته في كرداسة، وذكر أن السيارة كانت مركونة بجراج مخصص لركن السيارات، واشتعل بها حريق، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا. 
 
وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وإعداد تقرير بالخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين بالجراج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في سيارة نقل داخل جراج بكرداسة،  انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.
 

حريق سيارة

حريق سيارة بكرداسة

حريق بكرداسة

مركز كرداسة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة