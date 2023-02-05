تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته فى المرج

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.