بنك جي بي مورجن الأمريكى يسلط الضوء على المتحف المصري الكبير فى الكُتيب السنوى

كتب محمد أسعد

يُبرز بنك جي بي مورجن الأمريكي العالمي، المتحف المصري الكبير في الكُتيب الذي سيصدره هذا العام (2023) ويقوم بتوزيعه على عملائه المميزين حول العالم، والذي يتضمن قائمة مقترحة لأنشطة ترفيهية وفنية وثقافية للاستفادة منها خلال عطلاتهم، والتي من بينها تسليط الضوء على أهم المزارات والأماكن حول العالم ترويجاً لزيارتها.

وتضمن الكُتيب هذا العام العديد من الأفكار والمقترحات لأماكن وكتب وأفلام وغيرها، وكان من بينها صورة للمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريباً، مرفقة ببعض المعلومات عنه والتي من ضمنها أنه سيكون أكبر متحف للحضارة المصرية القديمة في العالم، وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون.

ومن جانبه، ثمن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على هذه المبادرة الطيبة التي قام بها البنك، واختياره للمتحف المصري الكبير ليكون ضمن قائمة التوصيات التي تضمنها هذا الكُتيب وهو ما يساهم في الترويج بين عملائه لهذا الصرح العظيم الذي ينتظر الكثيرون حول العالم افتتاحه بكل شغف والذي ستكون تجربة الزائرين به من أهم التجارب المتحفية في العالم.

وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه سيُراعى أن يتم الإعلان عنه قبل تاريخ الافتتاح الرسمي بوقت كاف ليتسنى للمدعوين من ملوك ورؤساء وكبار المسئولين من جميع دول العالم حضور افتتاح هذا الصرح العظيم.

واستقبل الوزير، سها علي المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان في مصر وشمال أفريقيا، حيث قامت بتوجيه الشكر للسيد الوزير ولوزارة السياحة والآثار على تعاونهم مع البنك وتقديم المعلومات والصور عن المتحف لإثراء الكُتيب.

جدير بالذكر أن بنك جي بي مورجن يقوم بإصدار هذا الكُتيب بشكل سنوي، ولم يقتصر الكُتيب على ترشيح زيارة بعض الأماكن الهامة أو الشهيرة فقط بل يتضمن أيضاً توصيات بأقسام أخرى مثل مشاهدة بعض الأفلام أو المواد المصورة أو ترشيح بعض الكتب أو المقالات الهامة لقراءتها وغيرها.

ويعد بنك جي بي مورجن أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أكبر البنوك عالمياً، وهو بنك متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية.