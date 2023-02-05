المنسقة المقيمة للأمم المتحدة تشيد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هند المغربى

قامت الينا بانوفا المنسقه المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأحد، والتقت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، فيما أشادت منسقة الأمم المتحدة في مصر بنجاح المعرض في دورته الـ53، في ظل تواجد ما يزيد على 1000 ناشر ومشاركة 51 دولة.

وفي وقت سابق شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، تزاحمًا وإقبالاً كبيرًا من جمهور على مجموعة العناوين الجديدة والمميزة بالجناح والتى تلقى رواجًا كبيرًا نظرًا لتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة والتي في متناول الجميع.

وجاء الإقبال المتزايد مع إعلان الهيئة إصدار عناوين جديدة في سلسلة "ذاكرة الكتابة"، وأخرى في سلسلة "الذخائر" ومنها: "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعرى، "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" للآمدي، "البديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "شفاء السائل لتهذيب المسائل" لابن خلدون.