المشدد 10 سنوات للأب المتهم بالتعدى على نجله بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، أب بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بالتعدى على نجله البالغ من العمر 5 سنوات وتعريض حياته للخطر.

تعود تفاصيل القضية رقم 7821 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والمقيدة برقم 2688 كلى جنوب الزقازيق، لشهر فبراير من العام الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية" محمد ال س" 31 عاما مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق للمحاكمة الجنائية، وتضمن أمر الاحالة قيام المتهم بارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 268 من قانون العقوبات، بأن قام بالتعدى على نجله الطفل البالغ من العمر 5 سنوات مستغلا حداثة سنة وتواجده معه بمفرده، وتعريض حياته للخطر،وتوصلت تحريات النقيب أحمد مهيب، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعاقبته المحكمة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

وفى سياق متصل عاقبت ذات المحكمة شابا بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بتزوير شهادة طبية، وتقديمها لجهة حكومية،تعود تفاصيل القضية رقم 11109 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والمقيدة برقم 3184 كلى جنوب الزقازيق، لشهر يناير من العام الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية" هانى ش ز ال " للمحاكمة الجنائية، وتضمن أمر الإحالة للمتهم، كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى شهادة طبية منسوب صدورها، لمستشفى الدمرداش التابعة لمستشفيات عين شمس، ومهرها بخاتم مقلد وأثبت بها أنه مصابا بفيروس كورونا، وقدمها لسكرتير جلسة جنح مستأنف ثان الزقازيق، كدليل عذر للمتهم عن حضوره جلسة جنح مستأنف.