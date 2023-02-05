المؤبد لمتهم بقتل ابن عشيقته بسبب بكائه فى المعصرة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل نجل عشيقته بسبب صوت بكاءه في المعصرة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وطارق عبد الستار درة، وأمانة سر عمر محمد عاشور ومحمد فاروق.

وجاء في أمر الإحالة رقم 20784 لسنة 2020 جنايات حلوان، أن المتهم قتل وأخرى - دون الخامسة عشر عامًا - المجني عليه نجل المتهمة الثانية عمدًا لما علا بكاء الطفل فقض مضجع المتهم، وأثار حفيظته فأقبل عليه جاثمًا وأضمر له الشر، وأطبقت المتهمة الثانية على فمه فكال له لكمات متتالية بأداة حديدية قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، مما أودى بحياته في الحال.

كما أحرز أداة "ملكمة حديدية"، والمستخدمة في قتل المجني عليه، دون أن يوجد من حملها مسوغ قانوني أو حرفي.