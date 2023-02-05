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القبض على عامل بحوزته هيروين بكفر الشيخ

الأحد، 05 فبراير 2023 11:26 م
القبض على عامل بحوزته هيروين بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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ألقت مباحث قسم أول كفر الشيخ، القبض على عامل من ذوى المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط «ع.ف» 31 سنة، عامل، ومقيم شارع الخياطين، دائرة قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في 6 قضايا، آخرها القضية رقم 5827  لسنة 2021م جنايات قسم ثان كفر الشيخ «مخدرات».

وألقى القبض على المتهم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 377  جراماً ومبلغ مالى  900 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة»، تحرر المحضر 611 لسنة 2023م جنايات قسم أول كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

 

 


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