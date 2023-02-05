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"العدل" تحدد 3 طرق إلكترونية لتقديم بلاغات الكسب غير المشروع.. التفاصيل

الأحد، 05 فبراير 2023 02:00 ص
"العدل" تحدد 3 طرق إلكترونية لتقديم بلاغات الكسب غير المشروع.. التفاصيل وزارة العدل - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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حددت وزارة العدل 3 طرق جديدة لتقديم بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع.
 
ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.
 
لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع عن طريق:
 
1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900
 
2- البريد الالكترونى  https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i
 
3- رمز الاستجابة السريعة QR code
 
 

 


وزارة العدل

بلاغات وشكاوى المواطنين

جرائم الكسب غير المشروع

معلومات قانونية



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