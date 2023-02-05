اليوم السابع
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الصحة تكشف 4 علامات تدل على إصابة الأطفال بالسرطان.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 فبراير 2023 10:14 ص
الصحة تكشف 4 علامات تدل على إصابة الأطفال بالسرطان.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 علامات تدل على إصابة الأطفال بالسرطان:- 
 
١- الحمى المستمرة .
٢- الصداع الحاد والمستمر .
٣- فقدان الوزن .
٤- آلام العظام. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الكشف المبكر هو كلمة السر فى الشفاء من السرطانات المختلفة، وطالبت المواطنين بالحرص على المتابعة المستمرة للحماية من مضاعفات المرض .
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر عن السرطان يضمن نسب شفاء عالية للمريض.
 
وقال وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها، إن معدل الإصابة بالسرطان يمثل 152 لكل 100 ألف مواطن، وأستراليا على سبيل المثال بها 468 حالة لكل 100 ألف مواطن ونيوزيلندا 438 حالة لكل 100 ألف نسمة والولايات المتحدة 352 حالة لكل 100 ألف نسمة .
 
وأوضح تقرير وزارة الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى من أدوية الأورام بالنسبة للأدوية المحلية يكفى شهرين تام الصنع من الأدوية، مشيرة إلى توفير المواد الخام التى تكفى لتصنيع 4 أشهر أخرى . 
 
يذكر أن وزارة الصحة والسكان توفير أدوية علاج الأورام بالمجان على نفقة الدولة والتأمين الصحى كما تقدم العلاج للمرضى وفق أحدث البرتوكولات العلاجية والادلة الارشادية الحديثة للعلاج كما يتم تدريب الأطباء على العلاجات الحديثة.
 
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الصحة

السرطان

سرطان الاطفال

نقص الوزن

الحمى المستمرة



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