السيطرة على حريق نشب فى كمية من القش على قطار نقل القصب بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق بكمية من القش أعلي إحدي عربات قطار الديكوفيل "قطار قصب السكر" بناحية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بكمية من القش أعلى إحدى قطارات نقل القصب بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، نشوب حريق بكمية من القش أعلي إحدي عربات قطار الديكوفيل " قطار قصب السكر " بناحية دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء سير القطار سالف الذكر قادماً من ناحية دائرة مركز البلينا اتجاه مصنع سكر جرجا وحال قيام قائده المدعو محمد ا ا ح 43 سنة فني تشغيل معدات بمصنع السكر ويقيم قنا بضغط مكابح القطار "الفرامل" نتج عن ذلك تطاير شرر من عجل العربة مما أدي إلي نشوب حريق محدود بالقش.

وتم الدفع بـ "2" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "، واستأنف القطار مسيره متجهاً للمصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.