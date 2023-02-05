السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد شخص على الإنترنت بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ف.ع"، بالسجن 10سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ح.ع" بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بقيامه بتهديد المجنى عليه كتابة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بافشاء أمور مخدشه بشرفه ، كما قام بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ح.س" و"ع.ق"و"ع.ع" بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "م.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بأنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به استوقفه للمتهمين وهددوه بسلاح أبيض كان بحوزتهم واستولوا منه على هاتفه المحمول، كما تم ضبط بندقية آلية بحوزة المتهمين الثاني والثالث.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.