الزوج المتهور.. قتل زوجته بسبب رسالة "واتس آب" على هاتفها بالومالك

كتب كريم صبحى

"أي رجل مكانى ياسيادة القاضي كان هيعمل اللى عملته، أنا قتلت مراتى عشان شفت فى تليفونها اللى عمره ما توقعته".. بهذة الكلمات تحدث مقاول متهم بقتل زوجته أمام المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من قسم شرطة العجوزة، أفاد فيه بحضور شخص أبلغ عن جريمة قتل زوجته داخل شقتها فى منطقة الزمالك، انتقل رجال المباحث لمسرح الجريمة فى شقة الزمالك وتبين وجود سيدة ملقاة على الأرض وبها طعنات فى جسدها اودت بحياتها.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه أنهى حياة زوجته بسبب شكه فى سلوكها ،بعدما شاهد محادثات غرامية بينها وبين أشخاص على الواتس آب الخاص بهاتفها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب إخفائها هاتفها ورفضها الكشف عن محادثات الواتس آب، فاستشاط غيظ المتهم، وأحضر سكينا من المطبخ وطعن بها زوجته 3 طعنات أودت بحياتها، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، لتأمر النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، ثم إحالته لمحكمة الجنايات.