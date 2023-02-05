الرئيس السيسي يتقدم مشيعى جنازة الدكتور شريف إسماعيل

كتب محمد عبد العظيم

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، جنازة الدكتور شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق.

توفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، مساء أمس، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الحزن والأسى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق والدكتور شريف إسماعيل.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:"أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وقال الرئيس السيسى، إن الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة .

وأضاف الرئيس السيسى:"لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.وإنا لله وإنا إليه راجعون"