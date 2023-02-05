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الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 03:41 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "نيكولاي تشويكا" رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وكذلك "فلوريس سباتارو" وزير الاقتصاد الروماني، والسفير "ميهال ستوبار" السفير الروماني بالقاهرة.

السيسي

الرئيس السيسي

رومانيا

رئيس وزراء رومانيا

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