اليوم السابع
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الأحد، 05 فبراير 2023 04:30 ص
أكرم القصاص
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الدفاع البريطانية: جنود أوكرانيا يحرزون تقدما فى إتقان استخدام دبابات تشالنجر 2

الأحد، 05 فبراير 2023 04:00 ص
الدفاع البريطانية: جنود أوكرانيا يحرزون تقدما فى إتقان استخدام دبابات تشالنجر 2 الدفاع البريطانية
اش ا

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أظهرت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة أن الجنود الأوكرانيين يظهرون تقدما كبيرا وسريعا في إتقان دبابات تشالنجر 2 التي يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
 
ونشرت وزارة الدفاع البريطانية عبر صفحتها على تويتر"أن أطقم الدبابات من القوات المسلحة الأوكرانية سارعت بإتقان التحكم في تشالنجر 2 القوية هذا الأسبوع. وتقدم المملكة المتحدة دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا لمساعدتهم في الدفاع عن وطنهم واستعادة الأراضي".
 
وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على قرار بتسليم سرية من دبابات القتال الرئيسية تشالنجر 2 إلى أوكرانيا. وقال وزير الدفاع بن والاس إنه من المتوقع تسليم دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بحلول الصيف المقبل.

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