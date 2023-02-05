الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكى ودولى عاجل لرفع الحصار عن أريحا

كتب: أحمد جمعة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، الأحد، حصار أريحا شكلا من أشكال العقوبات الجماعية على عموم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم إلى الوطن، ليس فقط في اريحا ومحافظتها وانما في الضفة الغربية المحتلة، خاصة أن مدينة أريحا هي بوابة فلسطين ويتنقل منها وإليها عموم المواطنين من جميع محافظات الوطن، بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وكذلك يؤدي هذا الحصار إلى ضرب اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين ويضع العراقيل أمام متابعة المواطنين لأعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى انها تتابع هذا الحصار مع الجهات الدولية المختصة كافة باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لرفع هذا الحصار الظالم عن مدينة أريحا من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفه فورا.