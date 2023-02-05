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الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

الأحد، 05 فبراير 2023 01:17 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
 

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أحمد خطاب بمنطقة أرض اللواء، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع أحمد خطاب فى منطقة أرض اللواء، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 

 


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