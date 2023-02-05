الحظر الأوروبى على منتجات النفط الروسية يدخل حيز التنفيذ

كتبت: هناء أبو العز

دخل حظر استيراد جميع المنتجات البترولية المكررة الروسية عن طريق البحر بما في ذلك الديزل، إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على موسكو حيث لن تتمكن المنتجات البترولية المكررة الروسية المصدرة عن طريق البحر من دخول أوروبا وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، مضيفة أن هذا الحظر سيمنع شحنات الكيروسين والبنزين والقار وزيت الوقود وحتى الديزل من الدخول.

وأوضحت القناة أن هذا الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية يأتي مكملا لحظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي إلى جانب وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

وفي المقابل حظرت موسكو منذ مطلع فبراير الجاري بيع نفطها للدول التي تستخدم سقف هذه الأسعار، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" قد قالت خلال زيارتها لكييف الخميس الماضي، إن روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.