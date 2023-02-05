الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 7 إرهابيين في 4 محافظات

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أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على سبعة إرهابيين خلال عمليات أمنية شملت محافظات بغداد والأنبار وكركوك ونينوى.



وذكرت المديرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أنه ضمن عمليات نوعية وجهود استخبارية وأمنية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات الأربعة، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين السبعة المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 إرهاب) ، وذلك في قضاء تلكيف والموصل والرمادي بسيطرتي الأقواس والشهيد أوس وكركوك والدورة، وتم تسليم المطلوبين إلى الجهات المعنية.



من ناحية أخرى، لقى طفل مصرعه، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين العراقية.



وقال مصدر أمني ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقيةـ إن عبوة ناسفة انفجرت في قرية "الذية" بناحية الاسحاقي شمال قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق ، مما أسفر عن مقتل الطفل.



وأوضح المصدر أن الانفجار أسفر أيضا عن وقوع إصابات، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.