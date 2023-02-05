الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة بمناسبة "اليوم الدولى للأخوة الإنسانية"

وقال جوتيريش إن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يحتفل بقيم التعاطف والتفاهم الديني والاحترام المتبادل، وهذه القيم تضمن السلام وهي التي تجمع عائلتنا البشرية معا، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

ومضى جوتيريش يقول في رسالته: "ومع ذلك، يتم تقويض هذه القيم في جميع أنحاء العالم من خلال تعميق الانقسامات وتوسيع اللامساواة واليأس المتزايد، وعن طريق تصاعد خطاب الكراهية والطائفية والفتنة".

وأكد أنه من واجب الزعماء الدينيين في كل مكان منع استغلال الكراهية كأداة ونزع فتيل التطرف.

واختير الرابع من فبراير لإحياء هذا اليوم الدولي لأنه يوافق يوم التوقيع على وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" في 4 فبراير 2019 بأبو ظبي، من جانب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.