الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من متدربى وزارة النقل

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصرى بما يسهم فى تعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية .

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 9 لمهندسى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندسى الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل والتى تم عقدها على مدار 6 أشهر.

بدأ الحفل بعرض الموقف التدريبى تضمن شرح مفصل لبرنامج الدورات ومدى ما إكتسبوه المتدربين من إنضباط عسكرى، كما ألقى أقدم الدارسين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة التى أعدت لهم برامج مكثفة للإعداد والتأهيل الذى يمكن من تحقيق أقصى درجات الإنضباط الذاتى الذى هو سمة العسكرية المصرية وذلك قبل بدء حياتهم العملية ، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة ، وعرض فيلم تسجيلى تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بدءاً من إستقبال الدارسين ومروراً بالتدريب الفنى والتخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل كلمة أشار خلالها إلى أهمية تلك الدورات التى تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية التى تهدف إلى خلق أجيال جديدة من أبناء مصر القادرين على العمل وفقاً لأعلى معايير الإنضباط الذاتى والمستوى العلمى الراقى لخدمة الوطن بمختلف المجالات ، كما أوصى المتدربين الخريجين بالإنضباط ومواصلة الإطلاع لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى مجالات عملهم .

كما ألقى اللواء بحرى أركان حرب حسين مصطفى حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية كلمة أبدى خلالها تقديره للدور الذى قامت به الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد وتأهيل تلك النماذج المشرفة من خيرة شباب الوطن للعمل فى مسار خدمة الوطن بعد التأهيل العلمى والإنضباطى ليكونوا قدوة لأقرانهم بما يسهم فى إعلاء مصلحة الوطن .

فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل، مؤكداً حرص الأكاديمية العسكرية على توفير كافة المقومات التى تسهم فى إكتساب الدارسين للعلوم والخبرات العلمية والعملية بما يمكنهم من آداء مهامهم على أكمل وجه، كما أشار إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين .

وفى ختام الحفل تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم فى آداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة .

حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع ، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة النقل .