افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعى بكلية التربية جامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدورة ال46 لإعداد المعلم الجامعي، والتى تستمر خلال الفترة من 5:2:2023 وحتى 9/2/2023 بحضور الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور آمال جمعة، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد علي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور ياسر مجدى حتاته، أهمية دورة إعداد المعلم الجامعى على المستوى الأكاديمى والإنساني، وذلك بما تتيحه الدورة من طرق التعلم وأساليب التدريب، وما يتضمن ذلك من المحاضرات، والحلقات النقاشية، وورش العمل للسادة المشاركين بالدورة، من المعيدين والمدرسين المساعدين على مستوى كليات جامعة الفيوم.

كما أوضح أن عدد المشاركين يبلغ 66 خلال دورة إعداد المعلم الجامعى من كليات الطب، وطب الأسنان، والخدمة الاجتماعية، والزراعة، والهندسة، والآداب، ودار العلوم، والتمريض، بالإضافة إلى المشاركين من خارج جامعة الفيوم

ولفت الدكتور عرفة صبري، أن دورة إعداد المعلم الجامعى تضم عددًا من الموضوعات تشمل البحث العلمى وأهميته، والمؤتمرات والبعثات والتصنيفات الدولية، بالإضافة إلى تناول الالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس والتى تضم التدريس والامتحانات وآليات التقويم والمتابعة وكذلك الساعات المعتمدة وأخلاقيات البحث العلمى وسيكولوجية الطالب الجامعى وإدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسى واستراتيجيات التدريس فى المرحلة الجامعية وميكنة نظم التقويم.

كما اشار الدكتور عاصم العيسوى أنه سيتم خلال الدورة مناقشة محور (الجامعة ومجتمع وبيئة الفيوم) وذلك من خلال دور الجامعة فى تنمية المجتمع، والتعريف بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والخدمات التى تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، وصندوق الزمالة، والرعاية الصحية، وكذلك بنوك الأسئلة، وملف الإنجاز الإلكتروني، والتصحيح الإلكتروني، بالاضافة إلى التعرف على الدور الرئيسى للتعليم الجامعي، وأهميته فى تنمية المجتمع وتطويره، والوقوف على كل ما تقوم به جامعة الفيوم من جهود التطوير المستقبلية.

وأكدت الدكتورة آمال جمعة، أن محاضرات دورة إعداد المعلم الجامعى تشمل اكتساب مهارات التعامل مع المكتبة الرقمية، والتعرف على أسس كتابة المقرر بأسلوب التعلم الإلكتروني، واكتساب مهارات توظيف تكنولوجيا التعليم فى التدريس الجامعي، وتنمية القدرة على العرض والاتصال والتدريس الفعال، واكتساب مهارات التقويم وإعداد الاختبارات.

وأشار الدكتور أحمد علي، أن الدورة تتناول كذلك تنمية القدرة على تحليل الأساليب الرئيسية للبحث العلمى والتعرف على أساليب تطوير التعليم الجامعي، وفهم حقوق أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية وواجباتها، والتزامات الجامعة تجاه عضو هيئة التدريس، والتعرف على أساسيات المنهج الجامعي، وفهم سيكولوجية الطالب الجامعى واحتياجاته التعليمية.